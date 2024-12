Reggio. Alla Villa Comunale il Villaggio di Babbo Natale diventa “Sensory friendly”

Romeo: «Ogni bambino merita di vivere il Natale in un contesto che stimoli la sua partecipazione e il suo coinvolgimento, senza barriere»

È stato inaugurato alla Villa Comunale di Reggio Calabria il villaggio inclusivo “Sensory friendly”, pensato per rendere il Natale un’esperienza di gioia e divertimento per tutti i bambini, senza alcuna distinzione. Il villaggio è stato ideato e organizzato dall’Associazione ApplicABA di Concetta Festa, con l’obiettivo di creare uno spazio inclusivo, accogliente e stimolante, dove ogni bambino possa sentirsi protagonista delle festività, ed inserito nell’ambito delle attività comunali del programma “Reggio Città Natale” all’interno del Villaggio di Babbo Natale dentro la Villa Comunale.

All’apertura erano presenti il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, e l’Assessore alla Programmazione, Carmelo Romeo, che hanno sottolineato l’importanza di iniziative che promuovono l’inclusività, l’accessibilità e la partecipazione di tutti alla magia del Natale.

«Come abbiamo annunciato durante la presentazione di “Reggio Città Natale”, quest’anno abbiamo deciso di celebrare il Natale in modo speciale, pensato per tutti i bambini e per tutte le famiglie – ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Falcomatà – il villaggio inclusivo è un esempio concreto di come vogliamo che le festività siano momenti di accoglienza, di gioia e di uguaglianza, dove ogni bambino ha la possibilità di vivere un’esperienza unica. Il nostro impegno è quello di continuare a offrire iniziative che stimolino la creatività e la fantasia dei più piccoli, e per questo abbiamo deciso di ripetere questo evento in altre giornate».

Il villaggio ha offerto una varietà di attività ludiche e creative. I bambini hanno avuto la possibilità di partecipare a laboratori dove hanno creato decorazioni natalizie personalizzate, come palline per l’albero di Natale, e si sono trasformati nei loro personaggi natalizi preferiti grazie al truccabimbi. Non sono mancati momenti di interazione con i pony, che hanno fatto la gioia dei più piccoli, e l’opportunità di scrivere letterine per Babbo Natale, lasciando messaggi speciali.

«Ogni bambino merita di vivere il Natale in un contesto che stimoli la sua partecipazione e il suo coinvolgimento, senza barriere», ha aggiunto l’Assessore Carmelo Romeo. «L’esperienza che stiamo vivendo oggi è un esempio perfetto di un Natale inclusivo, che permette a tutti di vivere appieno la magia delle festività in un ambiente che favorisce l’integrazione e la socializzazione. Iniziative come questa sono fondamentali per costruire una città che sia davvero aperta e accogliente per tutti».

Il Villaggio Inclusivo aprirà anche in altre giornate, dando così la possibilità a tutte le famiglie di partecipare a questa esperienza unica e coinvolgente, che promuove i valori della solidarietà, dell’inclusività e dell’uguaglianza.