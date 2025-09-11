Reggio. Blitz antidroga dei Carabinieri, 18 arresti

Il provvedimento ha disposto la custodia cautelare in carcere per 15 persone e gli arresti domiciliari per altre 3

REGGIO CALABRIA – I Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria, con il supporto delle Stazioni territoriali e di altri reparti dell’Arma, hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nell’ambito di un’operazione contro un’organizzazione criminale dedita al traffico di droga.

Il provvedimento ha disposto la custodia cautelare in carcere per 15 persone e gli arresti domiciliari per altre 3, indagate per associazione finalizzata al narcotraffico, reati in materia di stupefacenti e armi, e un caso di estorsione.

L’indagine, avviata nel giugno 2023 e conclusa nel maggio 2024, ha avuto origine nel quartiere Catona, dove gli investigatori avevano rilevato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione di un soggetto ritenuto il capo del gruppo, legato da vincoli familiari a un esponente di spicco della ‘ndrangheta di Archi.

L’operazione ha documentato una struttura criminale articolata, con base a Catona e ramificazioni nella Piana di Gioia Tauro e in Sicilia, attiva nello spaccio di cocaina, marijuana e hashish, anche con l’impiego di minorenni sia tra i venditori che tra gli acquirenti.

Grazie a intercettazioni, videoriprese e sequestri, i Carabinieri hanno scoperto anche una piantagione di cannabis con circa 400 piante già lavorate e un laboratorio per il confezionamento. Il sodalizio si avvaleva di immobili abbandonati e appartamenti in affitto come basi logistiche.

Nonostante arresti e sequestri, l’organizzazione aveva mantenuto operatività, anche con il proprio capo attivo dal carcere attraverso familiari, segno – secondo il GIP – della forte coesione interna e della capacità di controllo del territorio, garantita da un sistema di vedette e segnalazioni telefoniche.

L’indagine ha confermato l’esistenza di un’attività illecita strutturata in modo imprenditoriale, con una gestione condivisa di risorse, rischi e profitti tra i membri dell’organizzazione.