Reggio. Bloccano il bus urbano per quasi un’ora, denunciati due cittadini reggini

La sosta irregolare dei due veicoli, protrattasi per quasi 60 minuti in orario di punta, ha paralizzato il traffico su una via del centro

REGGIO CALABRIA – Oltre la sanzione amministrativa e la rimozione dell’autovettura, è scattata anche una denuncia per due automobilisti reggini, un uomo e una donna, che alcuni giorni fa avevano parcato le proprie autovetture causando un grave intralcio in città.

La sosta irregolare dei due veicoli infatti, protrattasi per quasi 60 minuti in orario di punta, ha paralizzato il traffico su una via del centro, causando il blocco di due corse del bus urbano ATAM con conseguente disagio ai passeggeri ed all’Azienda.

Verificate le circostanze su strada, ed acquisite le risultanze in ordine al fermo forzato dei mezzi pubblici di trasporto, anche grazie alla collaborazione degli autisti dell’ATAM, i due automobilisti sono stati rintracciati e, dopo le formalità di rito invitati al Comando di Viale A. Moro e deferiti all’autorità giudiziaria per interruzione di pubblico servizio.