Reggio Calabria. Bimba di 7 anni cade dal balcone, è in prognosi riservata

Dalle prime ricostruzioni, sembra che la bambina si sia sporta oltre il parapetto mentre si trovava in casa insieme ai genitori

REGGIO CALABRIA – Una bambina di 7 anni è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Reggio Calabria dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione, al quarto piano di un palazzo nel rione Gebbione.

Soccorsa immediatamente dal personale del 118 e accompagnata dai carabinieri fino al pronto soccorso, la piccola è stata trasferita in Rianimazione a causa della gravità delle ferite riportate.

Dalle prime ricostruzioni, sembra che la bambina si sia sporta oltre il parapetto mentre si trovava in casa insieme ai genitori. La Procura ha aperto un’indagine per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.