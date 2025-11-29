Reggio. Cardia: “bene il regolamento sulle Circoscrizioni, ora subito il confronto sui Comitati di Quartiere”

Secondo Cardia, il percorso avviato rappresenta un passo importante verso una città più partecipata e più vicina ai bisogni della popolazione

REGGIO CALABRIA – Al termine della seduta odierna del Consiglio Comunale, il consigliere Mario Cardia ha diffuso un comunicato nel quale esprime soddisfazione per l’avanzamento dell’iter relativo al nuovo Regolamento sulle Circoscrizioni, definito “uno strumento fondamentale per rafforzare il decentramento amministrativo e avvicinare l’Istituzione ai cittadini”.

Secondo Cardia, il percorso avviato rappresenta un passo importante verso una città più partecipata e più vicina ai bisogni della popolazione. Tuttavia, il consigliere richiama con forza l’attenzione della maggioranza, “o quel che ormai resta di essa”, sottolinea su un’altra richiesta proveniente dai territori: l’avvio immediato del confronto sul regolamento dei Comitati di Quartiere.

Il testo del regolamento, ricorda Cardia, è già stato formalmente depositato dai comitati dopo un lungo lavoro di partecipazione civica. Una proposta costruita “dal basso”, che secondo il consigliere merita “rispetto istituzionale e una discussione immediata, senza ulteriori rinvii”.

Cardia evidenzia come i comitati rappresentino oggi una presenza attiva e radicata all’interno dei quartieri, capaci di intercettare bisogni reali e avanzare proposte concrete. Per questo motivo, sostiene, è necessario riconoscere e valorizzare tali realtà attraverso un quadro regolamentare chiaro e condiviso.

“Lo sviluppo democratico della città passa sì attraverso le circoscrizioni, ma anche tramite forme di partecipazione diretta come i comitati di quartiere”, afferma il consigliere, sollecitando la maggioranza a programmare al più presto l’esame del testo nelle commissioni competenti e in Consiglio Comunale.

“La partecipazione non può essere evocata a parole: va praticata, regolamentata e messa nelle condizioni di funzionare. Il momento per farlo è adesso”, conclude Cardia.