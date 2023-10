Reggio. Chiusura scuola Pythagoras, genitori in piazza per protesta - Tempostretto

Numerosi genitori preoccupati per quanto accaduto, sono scesi in Piazza Italia per protesta, davanti alla sede del Comune e della Città metropolitana

REGGIO CALABRIA – Dopo la chiusura della scuola Pythagoras di Ravagnese, perché dichiarata non agibile, questa mattina, numerosi genitori preoccupati per quanto accaduto, sono scesi in Piazza Italia per protesta, davanti alla sede del Comune e della Città metropolitana. Un provvedimento che di conseguenza ha portato alla sospensione delle attività didattiche, creando disagi ai circa 350 alunni del plesso scolastico. Nel corso di una verifica di vulnerabilità sismica su edifici scolastici comunali, infatti, sono emerse criticità strutturali riferite all’istituto reggino. “Criticità emerse – come viene nell’ordinanza di chiusura emanata dello scorso 4 ottobre dal sindaco facente funzioni Paolo Brunetti – sulla scorta di sopralluoghi ed esami svolti attraverso il rilievo visivo e l’utilizzo di alcune specifiche apparecchiature di rilevazione esterna”. Entro qualche giorno – ha rassicurato Brunetti – si potrà tornare in aula spostando gli studenti nelle aule degli istituti Alvaro e Larizza”.