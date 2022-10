Reggio Cosmos: domani al Cilea gran finale con il M° Nicola Piovani￼ - Tempostretto

Il Maestro Piovani, pianista, compositore e direttore d'orchestra, è uno dei più noti autori internazionali di colonne sonore

Manca ancora un giorno alla chiusura di Cosmos 2022. Dopo i tre appuntamenti di oggi, è prevista per domani sera, domenica 2 ottobre alle ore 18.00, la chiusura dell’edizione di quest’anno del Festival di divulgazione scientifica promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Per la chiusura al Teatro Cilea di Reggio Calabria andrà in scena il concerto di Nicola Piovani “La musica è pericolosa”.

I suoi successi

Il Maestro Piovani, pianista, compositore e direttore d’orchestra, è uno dei più noti autori internazionali di colonne sonore. Al suo attivo vanta collaborazioni con alcuni dei maggiori registi del cinema italiano ed internazionale, vincendo il premio Oscar nel 1999 per le musiche del capolavoro di Roberto Benigni “La vita è bella”. In carriera ha già all’attivo quattro David di Donatello, quattro premi Colonna Sonora, quattro Nastri d’argento, due Ciak d’oro, il Globo d’oro della stampa estera, il Premio Elsa Morante, oltre a due nomination al premio César, il premio del pubblico e la menzione speciale della giuria al festival Musique et Cinéma di Auxerre.

Appuntamento quindi domenica sera alle ore 18.00 al Teatro Cilea con la cerimonia di chiusura ed a seguire con lo spettacolo del Maestro Piovani. L’ingresso per tutti i cittadini è libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.