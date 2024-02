Reggio. Dall’8 al 13 febbraio il “Carnevale Reggino” IL PROGRAMMA

Un cartellone che prevede tanti eventi, sia di mattino che di pomeriggio, tra la Villa comunale, Piazza Italia e Piazza Duomo

REGGIO CALABRIA – Sei giorni ricchi di momenti di animazione e di aggregazione caratterizzeranno il Carnevale reggino, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni della Città. E’ stato definito il programma di attività che coinvolgerà, in particolar modo, il centro storico dall’8 al 13 febbraio prossimi, richiamando la partecipazione di bambini e famiglie all’insegna della tradizione e del divertimento.

Un cartellone che prevede tanti eventi, sia al mattino che di pomeriggio, disseminati in particolare tra la Villa comunale, Piazza Italia e Piazza Duomo, con sfilate delle scuole, laboratori e racconti con animazioni per bambini, attività ludico sportive, spettacoli di pirofagia (giocoleria col fuoco), musica e balli per tutte le età. Il momento clou sarà lunedì 12 febbraio, alle ore 17.30, con il Gala Carnevale Reggino al Teatro Cilea, in occasione del quale l’Amministrazione comunale inviterà a salire e ringraziare sul palco tutti coloro che hanno inteso offrire il proprio contributo all’organizzazione delle attività. Martedì 13 febbraio, gran finale con la sfilata cittadina, da Piazza Garibaldi a Piazza De Nava, preceduta dal carro allegorico e le 500 d’epoca. In piazza Duomo, ogni giorno, saranno inoltre presenti stand di dolciumi e articoli carnevaleschi.

“Devo ringraziare tutte le associazioni che, in gran numero, nonostante il poco tempo avuto a disposizione, hanno inteso rispondere positivamente all’appello lanciato dal Comune. L’obiettivo, condiviso con il sindaco Falcomatà, è stato quello di allestire insieme un programma che potesse coinvolgere la comunità e far rivivere le tradizioni legate al Carnevale, offrendo al contempo un’occasione di indotto economico per i diversi operatori”, ha commentato l’assessore alle attività produttive, Marisa Lanucara.