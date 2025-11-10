 Reggio. Denunciato per riciclaggio un 40enne fermato con 17.500 euro in contanti

Reggio. Denunciato per riciclaggio un 40enne fermato con 17.500 euro in contanti

Dario Rondinella

Reggio. Denunciato per riciclaggio un 40enne fermato con 17.500 euro in contanti

Tag:

lunedì 10 Novembre 2025 - 13:47

L'uomo, una volta fermato non ha saputo fornire nessuna spiegazione valida sul possesso e sulla provenienza

REGGIO CALABRIA – La Polizia di Stato ha controllato e denunciato per riciclaggio un uomo di 40 anni trovato in possesso di 17.500 euro in contanti, denaro per cui il fermato non ha saputo fornire nessuna spiegazione valida sul possesso e sulla provenienza.

Nell’ambito di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, il personale del Commissariato di di Taurianova, dopo un breve inseguimento, ha fermato un’autovettura, condotta da un 40enne, che poco prima aveva commesso un’infrazione al Codice della Strada.

Il conducente dell’auto, persona nota alle forze dell’ordine, con vari precedenti penali, soprattutto in materia di stupefacenti, è stato pertanto sottoposto a controllo da cui è risultato che non era in possesso della patente di guida, poiché revocata nel 2024.

Il personale delle Volanti ha quindi perquisito il soggetto ed anche l’auto da lui condotta, all’interno della quale è stata rinvenuta e sequestrata la somma in contanti di 17.500.00 euro, di cui l’uomo non ne ha giustificato il possesso e la provenienza agli agenti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Messina celebra Camilleri, al Palacultura la lettura teatrale “Ora dimmi di te – Lettera a Matilda”
“La Giunta Schifani si deve dimettere”, presidio a Palermo l’11 novembre
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED