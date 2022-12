Reggio. Domani la presentazione della Biennale dello Stretto sulla terrazza del Marrc - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – Due giorni intensi al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria con “La Biennale dello Stretto”, a cura dell’Ordine degli Architetti della Città di Reggio Calabria, che inaugurerà sabato alle 17.00, per poi proseguire alle ore 10.00 di domenica 18 dicembre. Le due giornate dedicate a talk con accademici, architetti, istituzioni e personaggi della cultura verteranno sui temi principali della Biennale con un anticipo dell’edizione che si svolgerà nel 2024. Con la meravigliosa cornice dello Stretto sulla terrazza del museo, si concluderà, dove è stato inaugurato, il progetto “Mediterranei Invisibili” a cura di Alfonso Femia e Francesca Moraci.

Fine settimana di eventi

Ma sarà un sabato dedicato anche a un tema molto caro, per il MArRC, con la Fondazione Antonino

Scopelliti che donerà al MArRC una targa pensata per tutti i visitatori ciechi e ipovedenti: un gesto che

permetterà di rendere il Museo ancora più inclusivo ed accessibile a tutti i visitatori. «Un fine settimana

denso di eventi per rendere più completa l’offerta espositiva del Museo, rendendolo sempre più

accessibile e dinamico – afferma il Direttore Carmelo Malacrino. Ringrazio i prof. Moraci e Femia,

nonché l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Reggio

Calabria, per aver coinvolto il Museo in questo progetto di valorizzazione delle due città dello Stretto. E

infine, la Fondazione Antonino Scopelliti la cui iniziativa permetterà di ampliare la fruizione del nostro

patrimonio a tutti coloro che non possono accedervi nella loro forma originaria. Sono grato alla

Fondazione per questo ulteriore omaggio, in occasione del 50° anno dal ritrovamento dei Bronzi-

conclude Malacrino».

Le buone pratiche

Durante il corso del pomeriggio, verrà visionato il video “Al Museo di Reggio Calabria si può!”

realizzato dagli alunni della classe 1D della Scuola Secondaria di Primo Grado “Corrado Alvaro-Giudice

Scopelliti” diretto dalla prof.ssa Adriana Labate, coordinati dalla prof.ssa Roberta Schenal.

«Gli alunni hanno voluto mettere in evidenza come nel loro territorio una buona pratica nell’abbattimento

delle barriere architettoniche sia rappresentata dal MArRC e hanno voluto promuoverla con un breve

spot- dichiara la Prof.ssa Roberta Schenal. Il percorso progettuale, elaborato per sensibilizzare i ragazzi

alle problematiche connesse all’inclusione sociale delle persone con disabilità, è andato a coincidere con

una riflessione sull’eccellenza del Museo della loro città, non solo per essere la sede dei Bronzi di Riace e

di importanti reperti archeologici, ma per essere un luogo inclusivo e fruibile da tutti-conclude la

docente».

«È molto emozionante poter vedere il lavoro degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado

“Corrado Alvaro- Giudice Scopelliti”, diretta dalla Prof.ssa Adriana Labate, tanto attenti verso un tema

molto importante come quello dell’accessibilità e dell’abbattimento delle barriere. Sono grato – continua

Malacrino – ai ragazzi coordinati dalla Prof.ssa Schenal per aver valorizzato il Museo quale luogo attento

alle necessità, dinamico ed inclusivo per tutto il territorio” – conclude Malacrino.