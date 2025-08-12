 Reggio. Donna di 57 anni trovata morta in casa, indaga la Procura

Reggio. Donna di 57 anni trovata morta in casa, indaga la Procura

Dario Rondinella

Reggio. Donna di 57 anni trovata morta in casa, indaga la Procura

martedì 12 Agosto 2025 - 08:15

le modalità del rinvenimento e le patologie della donna hanno reso necessario l'intervento del sostituto procuratore di turno

REGGIO CALABRIA – La Polizia Locale di Reggio Calabria è intervenuta in un appartamento di via Reggio Campi, a seguito di una segnalazione, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna straniera di 57 anni.

Secondo quanto appreso, le modalità del rinvenimento e le patologie della donna hanno reso necessario l’intervento del sostituto procuratore di turno, il quale ha disposto ulteriori accertamenti al fine di chiarire le cause del decesso.

Gli agenti della Polizia Locale, con il supporto di un medico legale, hanno prontamente eseguito le attività investigative e di verifica. La salma della donna è stata trasferita presso l’obitorio del Grande Ospedale Metropolitano (GOM) di Reggio Calabria, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non è stato reso noto se sarà disposta un’autopsia.

