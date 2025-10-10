Reggio. Duplice infanticidio: ai domiciliari la 25enne, sospetti su un precedente

Nel 2022, la giovane avrebbe vissuto una situazione analoga, sempre con lo stesso compagno, oggi indagato a piede libero per favoreggiamento

REGGIO CALABRIA – È agli arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico Sara Genovese, 25 anni, accusata di duplice infanticidio. La giovane, secondo l’accusa, avrebbe soffocato i gemellini appena partoriti in casa e nascosto i corpi all’interno di un armadio. Il tragico episodio risale al 2023, quando i genitori della ragazza, insospettiti da un forte odore proveniente da un mobile, fecero la drammatica scoperta.

Le indagini, condotte dalla Procura di Reggio Calabria, hanno portato alla luce un possibile precedente inquietante. Gli investigatori sospettano che il gesto non sia stato isolato. Nel 2022, quando Genovese aveva 22 anni, la giovane avrebbe vissuto una situazione analoga, sempre con lo stesso compagno, oggi indagato a piede libero per favoreggiamento. Secondo quanto emerso, anche in quell’occasione la ragazza avrebbe partorito in segreto, per poi sopprimere il neonato e nasconderne il corpo.

Dai racconti dei familiari, ritenuti estranei ai fatti, emerge che Sara era stata ricoverata al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria poco prima del ritrovamento dei gemellini, a causa di una forte emorragia. Alla domanda dei medici, la giovane aveva negato con fermezza di essere mai stata incinta, rifiutando di sottoporsi a visita ginecologica.

Una svolta decisiva nelle indagini è arrivata grazie all’analisi dei messaggi scambiati tra la 25enne e il compagno nel corso degli anni. Dalle chat è emerso che la coppia avrebbe già affrontato un’esperienza simile nel 2022, con forti disaccordi sulla decisione di tenere o meno il bambino. Secondo gli inquirenti, la donna avrebbe partorito ad agosto di quell’anno, sopprimendo poi il neonato.