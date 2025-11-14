 Reggio. Esplode il caso Falcomatà, PD nel caos mentre il sindaco prepara la nuova giunta

Reggio. Esplode il caso Falcomatà, PD nel caos mentre il sindaco prepara la nuova giunta

Dario Rondinella

Reggio. Esplode il caso Falcomatà, PD nel caos mentre il sindaco prepara la nuova giunta

Tag:

venerdì 14 Novembre 2025 - 09:03

REGGIO CALABRIA – Esplode lo scontro interno tra il sindaco Falcomatà e il PD provinciale e regionale, è arrivato a un punto di rottura. Il Partito Democratico nazionale dovrebbe intervenire a ore . La situazione è esplosa con il rimpasto improvviso deciso da Falcomatà, ormai prossimo alla decadenza da sindaco dopo l’elezione in Consiglio Regionale, che ha destituito senza consultazione gli assessori dem Paolo Malara e Anna Briante, sostituendoli con Alex Tripodi e Annamaria Curatola.

L’ulteriore deflagrazione è arrivata con l’ingresso in giunta di Mary Caracciolo, ex esponente di Forza Italia ed ex leader dell’opposizione anti-Falcomatà: una scelta che ha lasciato interdetto l’intero panorama politico cittadino.

IL PD ACCUSA FALCOMATA’ DI GESTIONE PERSONALISTICA

Il PD locale e regionale ha accusato il sindaco di gestione personalistica del potere, mancanza di collegialità e metodi inaccettabili, annunciando decisioni imminenti. Falcomatà ha replicato denunciando un tentativo del partito di ostacolarlo, chiamando in causa il segretario regionale Nicola Irto e rivendicando una linea politica autonoma, dichiarando di voler “cambiare il volto del Pd”.

Intanto, nel PD stanno confluendo fedelissimi del sindaco, a partire dal vicesindaco Paolo Brunetti, con l’obiettivo dichiarato di costruire una corrente “falcomatiana”.

Lunedì il Consiglio comunale dovrà formalizzare la decadenza di Falcomatà: se mancheranno anche pochi voti della maggioranza, il Comune rischierà la caduta e il commissariamento.

Nel centrodestra prevale lo stupore, tranne il consigliere Massimo Ripepi, che parla di fallimento politico del PD e della gestione Falcomatà, giudicata la più disastrosa degli ultimi anni.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Viaggio nel cantiere dell’ex Fiera di Messina. Il nuovo parco aprirà in primavera VIDEO
Si è insediato il Baby Consiglio della Terza Municipalità. Eletto l’Ufficio di Presidenza
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED