Reggio. Estate di controlli del N.A.S., oltre 200 sanzioni e 199 strutture ispezionate

REGGIO CALABRIA– Un’estate di intensa attività per i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Reggio Calabria, che nel corso dei mesi estivi hanno potenziato i controlli nelle aree a più alto afflusso turistico.

L’operazione, finalizzata alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza alimentare, ha interessato numerosi settori: stabilimenti balneari e termali, villaggi turistici, campeggi, acquapark, centri benessere, agriturismi, ristoranti, punti di ristoro autostradali, farmacie, studi medici e strutture socio-sanitarie.

In totale sono 199 le strutture ispezionate, di cui 127 risultate non conformi alle normative vigenti. Le verifiche hanno portato all’elevazione di 219 sanzioni amministrative, per un importo complessivo di circa 210.000 euro, alla segnalazione di 114 persone alle autorità competenti e al deferimento di 8 soggetti all’Autorità Giudiziaria.

Particolarmente rilevante l’attività svolta nel settore della ristorazione, che ha riguardato ristoranti, supermercati, street food, food truck e depositi alimentari. Sono state sequestrate o avviate alla distruzione oltre quattro tonnellate di alimenti, tra prodotti carnei, ittici, formaggi, farine, pane e derivati, risultati privi di tracciabilità o in cattivo stato di conservazione.

Per gravi carenze igienico-sanitarie e assenza dei titoli autorizzativi sono state disposte chiusure immediate per cinque stabilimenti balneari, tre depositi alimentari, un mini market, due macellerie e un panificio.

Nel corso di un’ispezione presso un ipermercato del Reggino, i militari hanno rinvenuto 150 chilogrammi di pasta infestata da parassiti, posta sotto sequestro preventivo. In un altro caso, un food truck è stato trovato in sosta sotto il sole, con celle frigorifere fuori uso e 20 chilogrammi di alimenti in cattivo stato di conservazione destinati alla somministrazione: per il titolare è scattata la sospensione immediata dell’attività.

L’attenzione del N.A.S. si è concentrata anche su strutture socio-assistenziali, farmacie e studi medici. In particolare, tre comunità alloggio sono state chiuse per mancanza dei titoli autorizzativi e dei requisiti minimi organizzativi e strutturali.

In una comunità per minori stranieri non accompagnati, i Carabinieri hanno scoperto 30 chilogrammi di alimenti in cattivo stato di conservazione e privi di tracciabilità, mentre un’altra struttura risultava operativa nonostante un’ordinanza di chiusura già emessa.

Nel comparto sanitario, è stato disposto il sequestro di uno studio odontoiatrico per assenza di autorizzazioni e carenze strutturali. In una rivendita di prodotti per dentisti, i militari hanno sequestrato 710 fiale di anestetici commercializzate senza i necessari titoli autorizzativi.

Inoltre, in una farmacia, sono state trovate 370 confezioni di medicinali prive di fustella, per le quali era stata avanzata una richiesta fraudolenta di rimborso al Servizio Sanitario Nazionale. Il valore economico delle strutture sottoposte a chiusura ammonta complessivamente a circa 5 milioni di euro, mentre la merce sequestrata – tra alimenti e farmaci – ha un valore stimato di circa 100.000 euro.