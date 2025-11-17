Reggio. Falcomatà ha nominato i tre nuovi assessori, Annamaria Curatola, Alex Tripodi e Maria Antonietta Caracciolo

Falcomatà ha rivolto ai nuovi membri dell’esecutivo gli auguri di buon lavoro e ha ringraziato gli assessori uscenti

REGGIO CALABRIA – Il sindaco, Giuseppe Falcomatà, ha completato la rimodulazione della Giunta comunale, con la nomina di tre nuovi assessori: Annamaria Curatola (Istruzione, Università, Pari opportunità), Alex Tripodi (Sviluppo economico e Attività produttive) e Maria Antonietta Caracciolo (Cultura, Valorizzazione del patrimonio culturale, Toponomastica).

Falcomatà ha rivolto ai nuovi membri dell’esecutivo gli auguri di buon lavoro e ha ringraziato gli assessori uscenti Paolo Malara e Anna Briante per l’impegno svolto.

Nella stessa riorganizzazione, le deleghe a Urbanistica, Pianificazione territoriale e Area integrata dello Stretto sono state affidate all’assessore Domenico Battaglia.