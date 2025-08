Reggio. Falcomatà: “su contrattualizzazione Tis, scelta di responsabilità di Comune e Metrocity”

REGGIO CALABRIA – Parte diretto sulla battaglia per la contrattualizzazione dei Tirocinanti di Inclusione Sociale calabresi il sindaco Giuseppe Falcomatà nel suo intervento in consiglio comunale. E fa riferimento al lavoro svolto dai consiglieri Marcantonio Malara e Santo Bongani, per la vittoria di «Una battaglia, ma non della guerra – chiarisce il primo cittadino – perché la vera lotta inizia adesso. Su Tis il Comune e la Città metropolitana hanno fatto un scelta di responsabilità, su un tema per il quale non abbiamo mai fatto alcuna differenza di carattere partitico o politico, come quello del lavoro.

C’è tuttavia una differenza fondamentale rispetto al percorso che ha azzerato il precariato al Comune e alla Città metropolitana. Quella dei Tis, che svolgono lavoro indispensabile all’interno degli uffici, al momento non una partita chiusa, non è azzerata la casella del precariato. Nonostante un appello firmato da più di 200 sindaci, la Regione non ha proceduto alla storicizzazione. Le somme previste dalla Regione per i tirocinanti non sono strutturali, pescano da risorse comunitarie che nel tempo posso cambiare. E invece il Comune ha individuato nel suo bilancio le somme per stabilizzare i tirocinanti.

Sappiamo che le risorse comunitarie possono non esserci com’è successo per le somme che ci avevano consentito di abbattere fino all’80% il costo degli abbonamenti dei Tpl. Quelle risorse non ci sono più. Anzi da domani la Regione applicherà un più 20% sul prezzo del costo del singolo biglietto e sugli abbonamenti del trasporto pubblico locale. Altro che Calabria straordinari. Nonostante la richiesta di fermarsi e rivedere questa scelta scellerata, perché non è una scelta di sostenibilità ambientale ma anche sociale, la Regione straniera e sorda non ha risposto nemmeno per aprire un dialogo sul tema».

Sulle critiche relative al mancato completamento delle opere, Falcomatà ha incalzato: «Non un miliardo, ma dall’ultimo masterplan comunale risultano 3,3 miliardi di interventi in atto o programmati, certamente il riferimento non è a cantieri fermi. E poi sul tema degli eventi culturali, il “bipolarismo” di cui veniamo accusati è quello dell’ennesima pietra miliare di chi critica e poi però partecipa alle iniziative dell’estate reggina».