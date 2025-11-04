Reggio. Firmata la Convenzione per l’Opera Monumentale di San Paolo a Pentimele

REGGIO CALABRIA – Il Comune di Reggio Calabria ha formalizzato la sottoscrizione della Convenzione con l’Associazione “Colonna San Paolo” per la cessione, il completamento e la gestione dell’opera monumentale dedicata a San Paolo di Tarso, realizzata sulla collina di Pentimele in memoria della storica visita dell’Apostolo alla città.

La firma dell’accordo, avvenuta tra il Sindaco Giuseppe Falcomatà e il Presidente dell’Associazione Alfredo Focà, rappresenta un passo decisivo nel percorso di completamento e valorizzazione del complesso monumentale, destinato a diventare un nuovo luogo simbolo di spiritualità e identità cittadina.

L’intesa disciplina le procedure di consegna della parte d’opera già realizzata — iniziativa nata in passato dal Rotary Club Reggio Calabria — rendendola propedeutica al completamento dell’intero complesso e delle aree pertinenziali.

Falcomatà: “L’opera farà parte del patrimonio immobiliare comunale”

«Oggi compiamo un gesto importante che unisce la volontà civica alla valorizzazione della nostra memoria storica e religiosa», ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Falcomatà.

Con questa Convenzione, l’Amministrazione comunale garantisce non solo il completamento dell’opera, ma anche la sua integrazione nel patrimonio immobiliare del Comune di Reggio Calabria, assicurando tutela, gestione e fruibilità pubblica.

Si tratta di un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni e associazionismo, che mira a restituire alla città un luogo di identità spirituale e culturale, nato grazie alla passione e all’impegno di tanti cittadini reggini.

La Convenzione stabilisce che l’Associazione “Colonna San Paolo” curerà per dieci anni — con rinnovo tacito — la manutenzione, gestione e valorizzazione religiosa e culturale dell’opera e delle aree circostanti, garantendone la tutela e l’accessibilità a cittadini e turisti.

Il Comune di Reggio Calabria avrà il compito di provvedere all’allaccio alla rete elettrica e all’installazione del contatore di energia per le aree pertinenziali.

«L’impegno dell’Associazione è cruciale per il futuro di questo progetto», ha aggiunto Falcomatà. «Affidare la gestione a chi ha creduto e lavorato per la realizzazione dell’opera ci permette di consolidare un vero polo di turismo religioso e culturale per la nostra comunità».

La sottoscrizione della Convenzione rappresenta dunque un passo fondamentale nel percorso di recupero e valorizzazione del patrimonio identitario di Reggio Calabria, proiettando l’opera monumentale di San Paolo a Pentimele verso il completamento definitivo e la fruizione pubblica.