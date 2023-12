Reggio. Furto al centro sociale per anziani di via Graziella a Sbarre - Tempostretto

I due assessori Gangemi e Delfino, e il consigliere comunale Cardia, hanno espresso piena vicinanza agli utenti della struttura

REGGIO CALABRIA – Una tv, un impianto audio e varie attrezzature ludiche utilizzate dagli anziani del quartiere per lo svolgimento delle loro attività quotidiane. E’ il bottino di alcuni balordi che si sono intrufolati nel centro sociale per anziani di via Graziella a Sbarre, forzando una delle porte d’ingresso. Un gesto ignobile che ha fatto registrare la solidarietà bipartisan di Palazzo San Giorgio, sia del consigliere comunale della Lega, Mario Cardia che degli assessori comunali, Francesco Gangemi e Demetrio Delfino.

Antonio Cardia: “ Gesto da condannare , nella certezza che presto sarà fatta luce su quanto accaduto”

”È una delle case sociali per anziani di Reggio Calabria, questa volta a fare le spese in conseguenza di un vile atto vandalico. Una vetrata bucata, televisore e stereo rubati, porte di accesso manomesse. Questi atti vandalici non possono rimanere impuniti perché colpiscono le attività sociali e culturali che danno sviluppo al territorio, e mettono a rischio il vivere sereno della comunità”. “Simili violenti episodi sono espressione di soggetti lontani dall’appartenere ad una società civile, da condannare totalmente ed aspramente, nella certezza che presto sarà fatta luce su quanto accaduto. In questo momento di estrema delicatezza e, soprattutto, difficoltà rivolgo a tutto il centro sociale la mia vicinanza e completa disponibilità, deplorando questi atti intimidatori ignobili che sono di nocumento allo sviluppo civile e culturale della nostra amata terra”.

Gangemi e Delfino: “Sfregio ad una comunità di straordinario valore sociale che è diventata punto di riferimento per l’intero quartiere”

“E’ un gesto che offende le coscienze e colpisce le pratiche più elementari del vivere civile. Ci opponiamo, con forza, a queste logiche distruttive che nulla hanno a che fare con la civiltà ed il rispetto del bene comune». «Da subito ci siamo adoperati per riparare i danni alla porta d’ingresso affinché i cittadini possano tornare a trascorrere, serenamente e in sicurezza, attimi di svago in un luogo che svolge un ruolo di socializzazione e benessere fondamentale. Qui, infatti, si praticano momenti di convivialità e socialità grazie all’organizzazione di attività ludiche musicali od esercizi di palestra dolce che aiutano a mantenere integri il fisico e la mente dei numerosi anziani che, abitualmente, frequentano l’immobile di via Graziella. Il centro di Sbarre – hanno concluso gli amministratori – è diventato un vero e proprio punto di riferimento per il quartiere, uno spazio fortemente voluto e sostenuto dal sindaco Italo Falcomatà di cui ricorre, proprio oggi, l’anniversario della morte. Questo vile atto vandalico, ovviamente, fa ancora più male considerata questa triste coincidenza. E’ un brutto segnale rispetto al quale, ci auguriamo, venga presto fatta piena luce. Confidiamo, dunque, nel lavoro degli inquirenti e delle forze dell’ordine affinché individuino, nel più breve tempo possibile, i responsabili di un gesto così indegno. Nel frattempo, continueremo a sostenere le attività che, già da subito, continueranno ad animare una delle realtà più belle e propositive della zona Sud di Reggio Calabria”.