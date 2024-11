Reggio. Gallico – Gambarie, Metrocity: “un sogno che si realizza grazie all’impegno di tanti”

I consiglieri metropolitani evidenziano l'importanza del risultato che sarà presentato il prossimo 1 dicembre con l'inaugurazione del terzo macrolotto

REGGIO CALABRIA – “L’inaugurazione del terzo macrolotto della strada a scorrimento veloce ‘Gallico-Gambarie’ del prossimo 1 dicembre, segna una svolta storica per il comprensorio reggino, il coronamento di un sogno molto atteso dall’intera comunità cittadina, compiuto grazie all’impegno politico di questa Amministrazione metropolitana guidata dal sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, che anche grazie all’incisiva azione intrapresa dal vicesindaco con delega alla viabilità Carmelo Versace e al Settore Viabilità di Palazzo Alvaro, è riuscita ad imprimere un deciso impulso, negli ultimi anni, all’iter che ha consentito la realizzazione dell’opera”.

“Il sogno di unire, in pochi minuti, il mare con la splendida montagna dell’Aspromonte, proprio alle porte del Parco Nazionale, diventa finalmente realtà. Un impegno corale tra istituzioni, Regione Calabria e Città Metropolitana, che porta a compimento quell’idea di unire e rendere complementari due splendide unicità del nostro territorio che potranno, nel concreto, crescere dal punto di vista turistico ed economico, coronando di fatto un lavoro che affonda le radici nel tempo e per il quale in tanti, sia dentro che fuori le istituzioni, hanno contribuito”.

“La Gallico-Gambarie è tutto questo – aggiungono i consiglieri di maggioranza – una fondamentale arteria viaria proprio al centro di un grande comprensorio dalla straordinaria varietà ambientale, all’interno del quale si trova la vallata del Gallico, una operosa comunità con una lunga e gloriosa tradizione, in grado di offrire all’identità metropolitana elementi importanti sotto il profilo storico, culturale, civile, naturalistico, ma anche sotto il piano delle produzioni artigianali ed agricole, tutti aspetti che rivestono un importante valenza socioeconomica per l’intero territorio metropolitano”.

“Il nostro impegno di amministratori ci ha portato, negli anni, a far sì che il finanziamento previsto fosse concretamente utilizzato, a difendere costantemente questa grande opera pubblica, chiudendo una transazione multimilionaria per le riserve che erano state poste dall’impresa. Al contempo sono stati seguiti, dagli uffici tecnici di Palazzo Alvaro, che hanno continuato ad operare con determinazione ed attenzione, tutte le fasi di avanzamento del terzo lotto. E la cerimonia di inaugurazione del prossimo 1 dicembre rispecchierà questo impegno, in maniera istituzionale ed inclusiva, costruendo attorno a questo risultato un contesto in grado di valorizzare al meglio l’impegno dei tanti che, in questi anni, hanno contribuito alla realizzazione della strada”.

“In questo contesto – conclude la nota – va sottolineato l’impegno del sindaco Falcomatà e del vicesindaco Versace, cha hanno assolto al ruolo di indirizzo politico vigilando costantemente sullo stato di avanzamento dei lavori ed interloquendo con l’apparato gestionale per risolvere i diversi problemi che man mano si sono presentati lungo il percorso. L’idea di unire al meglio tutto il territorio metropolitano, puntando soprattutto sul sistema viario è stata sempre al centro dell’attività programmatica di questa Amministrazione e la ‘Gallico-Gambarie’, rappresenta l’emblema di quanto è stato fatto finora, anche come volano di sviluppo per evitare lo spopolamento delle aree interne, capaci di generare, invece, una sana e produttiva economia”.