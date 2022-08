Reggio, Giacomo Gatto: un imprenditore difficile da dimenticare, a 10 anni dalla morte - Tempostretto

La Romanella Drinks ricorda il suo fondatore, imprenditore col "pallino" della qualità e del raggiungimento di obiettivi costantemente nuovi e difficili

REGGIO CALABRIA – «Uno dei segreti del successo è non dimenticare mai da dove si è partiti». E così Romanella Drinks – oggi azienda con oltre 40 anni d’attività -ricorda, a 10 anni dalla scomparsa, il suo fondatore Giacomo Gatto.

Il successo dell’azienda «è da ascrivere, innanzitutto a Giacomo ed alla sua voglia di vivere, alla sua passione – si legge in una nota diffusa da Romanella Drinks – per il progetto imprenditoriale in cui ha fortemente creduto e nella capacità di stare sempre al passo con i tempi adattandosi alle esigenze del mercato, garantendo al consumatore prodotti sempre innovativi sotto il profilo della qualità e del gusto. Il forte desiderio di fare sempre il meglio, e di non accontentarsi mai dei risultati raggiunti sono fra i suoi più grandi lasciti che, ancora oggi, caratterizzano la filosofia dell’azienda».

Tra Gianni Nazzaro e la voglia matta di lavoro

Nato nella primavera del 1935 a Reggio Calabria, Giacomo iniziò giovincello a prestare lavoro, presso la prima e prestigiosa “bottega di gassose con la pallina”. Spirito ribelle, abbandonò gli studi per dare spazio alla sua grande passione: dedicarsi completamente al lavoro che così tanto amava. Nell’impresa che nacque il 19 marzo del ’76 e cui diede il nome del titolo di una nota canzone di Gianni Nazzaro, appunto Romanella.

Oggi a occuparsi di Romanella Drinks oggi sono Mario, Salvo ed Emy, ma a breve toccherà alle pronipoti di Giacomo, cioè Greta e Gloria, quinta generazione di una delle aziende storiche di famiglia del nostro territorio.

Sguardo rivolto al futuro, «senza mai dimenticare da dove e grazie a chi si è partiti».