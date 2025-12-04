Reggio. I carabinieri del Nas hanno sequestrato oltre una tonnellata di prodotti ortofrutticoli non conformi

I Carabinieri del Nas di Reggio Calabria hanno sequestrato una tonnellata di alimenti non conformi e chiuso due attività

REGGIO CALABRIA – I Carabinieri del NAS di Reggio hanno condotto una vasta operazione di controllo volta a garantire la sicurezza alimentare lungo l’intera filiera degli alimenti. L’attività ispettiva ha interessato 16 esercizi commerciali, tra vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti ortofrutticoli, portando alla luce numerose irregolarità.

Ben 11 attività sono risultate non conformi alla normativa vigente, con conseguente adozione di due provvedimenti di chiusura immediata per gravi carenze igienico-sanitarie e autorizzative. In altri 11 casi sono state emesse diffide per varie irregolarità di natura strutturale, igienica o organizzativa.

Durante i controlli, i militari hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre 1.000 kg di alimenti non conformi, ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Gli alimenti sequestrati hanno un valore stimato di circa 30.000 euro, mentre il valore complessivo delle attività colpite da provvedimento ammonta a circa 500.000 euro.

Per le violazioni accertate sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di circa 35.000 euro. I titolari delle aziende non in regola sono stati segnalati alle competenti autorità sanitarie e amministrative per le ulteriori valutazioni del caso.