 Reggio. I carabinieri del Nas hanno sequestrato oltre una tonnellata di prodotti ortofrutticoli non conformi

Reggio. I carabinieri del Nas hanno sequestrato oltre una tonnellata di prodotti ortofrutticoli non conformi

Dario Rondinella

Reggio. I carabinieri del Nas hanno sequestrato oltre una tonnellata di prodotti ortofrutticoli non conformi

Tag:

giovedì 04 Dicembre 2025 - 08:31

I Carabinieri del Nas di Reggio Calabria hanno sequestrato una tonnellata di alimenti non conformi e chiuso due attività

REGGIO CALABRIA – I Carabinieri del NAS di Reggio hanno condotto una vasta operazione di controllo volta a garantire la sicurezza alimentare lungo l’intera filiera degli alimenti. L’attività ispettiva ha interessato 16 esercizi commerciali, tra vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti ortofrutticoli, portando alla luce numerose irregolarità.

Ben 11 attività sono risultate non conformi alla normativa vigente, con conseguente adozione di due provvedimenti di chiusura immediata per gravi carenze igienico-sanitarie e autorizzative. In altri 11 casi sono state emesse diffide per varie irregolarità di natura strutturale, igienica o organizzativa.

Durante i controlli, i militari hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre 1.000 kg di alimenti non conformi, ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Gli alimenti sequestrati hanno un valore stimato di circa 30.000 euro, mentre il valore complessivo delle attività colpite da provvedimento ammonta a circa 500.000 euro.

Per le violazioni accertate sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di circa 35.000 euro. I titolari delle aziende non in regola sono stati segnalati alle competenti autorità sanitarie e amministrative per le ulteriori valutazioni del caso.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

“Casa delle emozioni”, il nuovo servizio integrativo all’infanzia di Messina Social City VIDEO
La sanità in Sicilia e la politica come l’orchestrina del Titanic
La Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 a Messina: l’evento alla Notte bianca dello Sport
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED