Reggio. Il vicesindaco Paolo Brunetti aderisce al Partito Democratico: “il mio  è un ritorno a casa”

REGGIO CALABRIA – Il Vicesindaco del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, ha aderito al Partito Democratico. La decisione è maturata nella convinzione di un’adesione ai valori e agli obiettivi del partito, che ora trova ora piena coerenza nella scelta di un impegno diretto, nell’ottica di un rinforzo ed un rinnovamento dell’azione politica del Partito, dentro e fuori le istituzioni territoriali.

Dopo una parentesi nei movimenti civici ed all’interno di Italia Viva, il vicesindaco Brunetti, figura chiave dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, ha scelto di contribuire attivamente al progetto politico del Partito Democratico, consolidando la sua posizione all’interno della maggioranza di centrosinistra.

“L’adesione al Partito Democratico rappresenta la naturale evoluzione di un percorso politico e amministrativo condiviso con il sindaco Falcomatà, una sorta di ritorno a casa, nel contesto di una famiglia politica cui sento di appartenere” ha dichiarato il vicesindaco Paolo Brunetti. “Ho sempre creduto nei valori del riformismo progressista e nella necessità di unire le energie migliori per dare risposte concrete alla nostra città. Entrare nel PD significa rafforzare questa squadra, lavorando a fianco al sindaco Falcomatà, oggi neo consigliere regionale, per un partito più aperto, inclusivo, rappresentativo delle istanze del nostro territorio, mettendo al servizio del partito e della comunità dei democratici l’esperienza maturata in questi anni nella mia militanza nel centrosinistra e, da ultimo, anche nell’esecutivo comunale di cui ho l’onore di far parte ormai da anni”.

Il sindaco Falcomatà ha accolto con favore la scelta del vicesindaco, ritenendo che l’adesione di Brunetti rappresenti un elemento di ulteriore impulso all’azione di governo locale.

“Accogliamo con grande soddisfazione la decisione di Paolo Brunetti” ha commentato il Sindaco Giuseppe Falcomatà. “La sua serietà, la sua competenza, le sue capacità politiche ed amministrative, oltre al suo radicamento territoriale nel tessuto reggino saranno risorse preziose per il Partito. L’ingresso di Paolo nel PD è un segnale importante che rafforza la nostra identità e consolida l’unità del centrosinistra. L’auspicio è che in tanti, tra amministratori e cittadini, possano aderire al Partito, contribuendo a rafforzarlo e radicarlo sempre di più, in un momento importante che guarda anche alle prossime scadenze amministrative”.