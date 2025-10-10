Reggio. In Piazza Italia a Reggio Calabria aperto il villaggio del Festival Cosmos 2025

Gli stand delle forze dell’Ordine e dell’Istituto nazionale di astrofisica, visitati da centinaia di studenti

REGGIO CALABRIA – In Piazza Italia a Reggio Calabria è stato attivato il villaggio del Festival Cosmos 2025, un’ampia area con gli stand curati da Polizia di Stato, Carabinieri, Aeronautica militare, Guardia costiera, Istituto nazionale di astrofisica, Università Mediterranea e Università della Calabria.

La manifestazione internazionale, dedicata alla divulgazione scientifica rivolta agli studenti è promossa ed organizzata dalla Città Metropolitana, d’intesa con il planetario metropolitano Pythagoras in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero degli Affari esteri e la Società astronomica italiana.

Sono state numerose le visite di studenti presso gli stand di Piazza Italia, a testimonianza di un interesse crescente e curiosità dei più giovani verso le materie scientifiche. Non si è trattato solo di un’attività di informazione, ma anche di dimostrazioni pratiche sugli studi e sulle ricerche tecnologiche.

Grazie al Festival Cosmos, l’amministrazione metropolitana, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, prosegue l’impegno rivolto ai giovani e al territorio, sempre più attrattivo ed in grado di esprimere alte competenze anche nel campo dell’alta istruzione.