Reggio. Intimidazione all'assessora Martino, la solidarietà del Pd - Tempostretto

Ignoti hanno danneggiato l’auto dell’assessora comunale alle Attività produttive. Numerosi i messaggi di solidarietà

REGGIO CALABRIA – “Suscita soltanto sdegno il vile atto intimidatorio perpetrato ai danni dell’assessora Angela Martino che, sappiamo bene, non si farà certo intimorire e proseguirà, con il suo consueto impegno e la sua grande competenza, l’attività amministrativa e politica di sempre”. Sono le dichiarazioni della segretaria cittadina del Pd di Reggio Calabria, Valeria Bonforte, dopo il danneggiamento dell’automobile dell’assessora comunale alle Attività produttive, da parte di ignoti.

“Fare politica in realtà complesse come quella di Reggio Calabria – prosegue Bonforte a nome anche della segreteria provinciale guidata da Antonio Morabito, della presidente dell’Assemblea provinciale Tania Bruzzese e dei componenti del gruppo Pd in Consiglio comunale – può diventare, a volte, un impegno assai gravoso, soprattutto se si agisce nell’esclusivo interesse della comunità e per il bene comune. Queste forme di intimidazione, che minano il senso stesso della legalità e segnano una brutta pagina nella storia cittadina, però, non ci scoraggeranno e, anzi, ci spingono a moltiplicare i nostri sforzi perché sappiamo che stiamo andando nella direzione giusta”.

LA SOLIDARIETA’ DELLE DONNE DEL PD DELL’AREA METROPOLITANA

A stretto giro dopo la segretaria del Pd di Reggio Calabria, sono numerosi i messaggi di solidarietà che stanno giungendo all’assessore Angela Martino a partire dalla referente metropolitana delle donne del Partito Democratico Barbara Panetta: “La Conferenza delle donne democratiche dell’area metropolitana di Reggio Calabria – afferma in una nota – esprime la sua solidarietà all’assessora per l’ignobile intimidazione subita. Una solidarietà non formale, la nostra, a cui si accompagna la stima per il lavoro quotidianamente affrontato, con abnegazione e competenza. Nessuno immagini di intimidire una amministratrice caparbia come Angela Martino, al suo fianco sono schierate tutte le democratiche. Nei prossimi giorni saremo a Reggio Calabria per portare la nostra vicinanza ad Angela e discutere insieme a lei di come rafforzare l’impegno politico delle donne in una terra complessa come la nostra”.

BRUNI: “BASTA ATTI DI VIGLIACCHERIA. VICINI A ANGELA, DONNA FORTE E CAPACE”

A sua volta, così si esprime Amalia Bruni, vicepresidente della Commissione antindrangheta del Consiglio regionale:“Basta con intimidazioni a esponenti delle istituzioni che lavorano duramente per il bene della loro comunità. Voglio esprimere la mia totale solidarietà a Angela Martino, dinamica e brava assessora. L’atto intimidatorio che ha subìto non fermerà il suo lavoro, anzi sarà uno stimolo a continuare per il bene della sua città. Sono certa che Angela non sarà mai sola, al suo fianco avrà sempre i cittadini che apprezzano quotidianamente il suo lavoro e le istituzioni di cui lei è degna rappresentante. Avanti sempre senza indietreggiare di fronte a atti vigliacchi e meschini”.