 Reggio. La Polizia Locale indaga su grave incidente a ciclista

Reggio. La Polizia Locale indaga su grave incidente a ciclista

Dario Rondinella

Reggio. La Polizia Locale indaga su grave incidente a ciclista

Tag:

mercoledì 13 Agosto 2025 - 13:47

Secondo le prime risultanze, la vittima sarebbe caduta rovinosamente al suolo mentre si trovava a bordo di un velocipede

REGGIO CALABRIA – La Polizia Locale ha avviato un’indagine per ricostruire la dinamica di un grave incidente stradale che ha visto coinvolto un ciclista. L’attività investigativa è scattata a seguito della comunicazione, da parte del Grande Ospedale Metropolitano, di un referto con prognosi riservata.

Ricevuta la segnalazione dal GOM, gli agenti hanno immediatamente avviato le prime verifiche. Secondo le prime risultanze, la vittima sarebbe caduta rovinosamente al suolo mentre si trovava a bordo di un velocipede, per cause ancora in corso di accertamento. Le gravi lesioni riportate hanno spinto i sanitari a riservare la prognosi.

Le indagini proseguono per determinare l’esatta dinamica del sinistro. Gli agenti della Polizia Locale confidano nel contributo delle immagini di eventuali impianti di videosorveglianza pubblici o privati presenti nella zona dell’incidente, che potrebbero fornire elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La Giunta Schifani, il Vietnam parlamentare e l’alternativa che non c’è
Rifiuti in Sicilia e termovalorizzatori “inquinanti”, la Regione è bocciata sulla gestione
Un “Viva Maria” americano: il messaggio per la Vara dagli Usa VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED