Reggio. La Polizia Locale indaga su grave incidente a ciclista

REGGIO CALABRIA – La Polizia Locale ha avviato un’indagine per ricostruire la dinamica di un grave incidente stradale che ha visto coinvolto un ciclista. L’attività investigativa è scattata a seguito della comunicazione, da parte del Grande Ospedale Metropolitano, di un referto con prognosi riservata.

Ricevuta la segnalazione dal GOM, gli agenti hanno immediatamente avviato le prime verifiche. Secondo le prime risultanze, la vittima sarebbe caduta rovinosamente al suolo mentre si trovava a bordo di un velocipede, per cause ancora in corso di accertamento. Le gravi lesioni riportate hanno spinto i sanitari a riservare la prognosi.

Le indagini proseguono per determinare l’esatta dinamica del sinistro. Gli agenti della Polizia Locale confidano nel contributo delle immagini di eventuali impianti di videosorveglianza pubblici o privati presenti nella zona dell’incidente, che potrebbero fornire elementi utili alla ricostruzione dei fatti.