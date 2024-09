Reggio. Laboratorio di via Willermin, il presidente Marra: “Terremo alta l’attenzione”

Il presidio di via Willermin potrebbe essere chiuso per fare quadrare i conti di un progetto di razionalizzazione

REGGIO CALABRIA – “Terremo alta l’attenzione sul piano di razionalizzazione della rete dei laboratori d’analisi che il Commissario ad acta Roberto Occhiuto vuole imporre, con il benestare del management dell’Asp reggina che supinamente aderisce anche alle decisioni più aberranti”. E’ quanto afferma in una nota stampa il presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria Enzo Marra che esprime la propria preoccupazione in ordine al futuro del presidio di via Willermin che potrebbe essere chiuso per fare quadrare i conti di un progetto di razionalizzazione che si preoccupa di tutto tranne che di tutelare il diritto alla salute.

“Condivido pienamente il grido di allarme proveniente dal Pd di Reggio Calabria e poi rilanciato dal sindaco Giuseppe Falcomatà – dice ancora Marra – per la paventata chiusura di un presidio sanitario cruciale per la Città di Reggio Calabria che rischia di vedere cancellata una struttura storica e d’eccellenza che ha svolto una preziosissima opera durante l’emergenza Covid. Il Commissario alla sanità e la dirigenza dell’Asp hanno il dovere di confrontarsi con il territorio prima di assumere decisioni incomprensibili e animate soltanto da una logica di tagli lineari che ha portato al collasso il sistema sanitario calabrese arrivato ormai ad uno stato di totale emergenza”. “Il presidio di via Willermin – conclude Marra – non soltanto deve essere tutelato, ma va potenziato nell’interesse dell’intera Comunità reggina. Proseguiremo, senza sosta, il nostro impegno sulla vicenda in piena sintonia con tutti i livelli del partito che ha scelto con chiarezza la sanità pubblica come obiettivo prioritario della propria azione politica al contrario del centrodestra che, con l’approvazione dell’autonomia differenziata, aggraverà ulteriormente la situazione”.