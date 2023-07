Reggio. L'Arena dello Stretto, ospiterà la finale interregionale di Sanremo Rock & Trend - Tempostretto

L’evento reggino, che punta a riproporsi anche nei prossimi anni, vedrà esibirsi gruppi provenienti da Campania, Puglia, Calabria e Sicilia

REGGIO CALABRIA – In questo fine settimana l’Arena dello Stretto ospiterà la finale interregionale di Sanremo Rock & Trend, durante la quale 45 gruppi giovanili, e 150 musicisti si esibiranno per accedere alla fase finale, prevista a settembre al teatro Ariston di Sanremo. La kermesse, nei dettagli, è stata illustrata a Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria, ed inserita nel contesto degli eventi dell’Estate reggina 2023.

L’evento reggino, che punta a riproporsi anche nei prossimi anni, vedrà esibirsi gruppi provenienti da quattro regioni: Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, insieme a loro, nella serata del 23 luglio, alle 21:30 ci saranno anche, come ospiti d’eccezione le ‘Incanto quartet’ .

“I gruppi musicali – ha detto uno degli organizzatori Demetrio Mannino – saranno suddivisi in quattro ‘batterie’ che si esibiranno, tra rock e trend, dalla mattina fino alla sera. Alla conclusioni delle performance usciranno i relativi vincitori, ai quali verrà consegnata una targa realizzata dall’orafo ‘Affidato’. Comunque, ai primi tre, sarà data la possibilità di partecipare alla finale nazionale di settembre a Sanremo”. E’ un’opportunità che viene data ai ragazzi per mettersi in mostra, poi – conclude – i più bravi andranno avanti”.

Oltre la musica sarà offerto anche un momento di formazione professionale, grazie alla sinergia con ‘Genesi Lavoro’, rappresentata da Francesco Triolo, che farà incontrare molti giovani con Rossella Ruini, artista che ha collaborato con Claudio Baglioni, Gianni Morandi, Andrea Bocelli, Pino Daniele, Ennio Morricone. Con lei si parlerà di musica ma anche di doppiaggio.

“Ci saranno molti giovani che si impegneranno in una kermesse musicale, con la possibilità di poter accedere al palcoscenico emozionante di Sanremo”. Così il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Paolo Brunetti che aggiunge: “Questa finale interregionale è una opportunità che si è stata offerta e abbiamo colto subito l’opportunità di inserirla nell’Estate reggina e la presentiamo con soddisfazione perché ci saranno molti musicisti che verranno da altre regioni italiane. Lo scenario sarà straordinario, di fronte lo Stretto”.

Per il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace: “Offriamo ai nostri giovani, in questo caso musicisti, la location più bella e prestigiosa per gli eventi estivi, l’Arena dello Stretto sul lungomare, un luogo che esalterà, e ne siamo certi, le qualità artistiche degli oltre 40 gruppi che si esibiranno, circa la metà del comprensorio metropolitano”.