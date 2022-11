Reggio. L'associazione "Destino Benin" dona mille euro a una scuola gambiana - Tempostretto

Filippo Cogliandro consegna direttamente nelle mani del direttore 1000 euro per l’acquisto di sedie che mancano dal primo giorno d’apertura

JIFARONG – La felicità è la costante tra i ragazzi che frequentano la scuola araba del villaggio di Jifarong nonostante i problemi, le carenze e le grandi difficoltà e la leggiamo nei loro occhi, nel continuo bisogno di abbracciarci. Seduti sulle loro panche all’aperto ascoltano attenti le parole dello chef Filippo Cogliandro che racconta loro della sua esperienza, dell’importanza dello studio e di un corretto comportamento civico. Tutti concetti che sono ben chiari ai circa 100 bambini di ogni età, divisi per classe, ordinati e attenti. E i loro sguardi si fanno ancora più accesi quando dalla voce dello chef ascoltano “Sono davvero felice di essere qui oggi, stiamo attraversando la vostra nazione incontrando anche persone importanti, tra queste il vostro presidente della Repubblica che ha molto a cuore il vostro futuro. L’istruzione è la cosa più importante per voi, vi permetterà di diventare veri professionisti in una terra che sta crescendo, le cui potenzialità non tarderanno a mostrare al mondo una nazione ricca e importante. Voi siete indispensabili per tutto questo, siete i professionisti del domani e oggi da Reggio Calabria vi diamo un piccolo aiuto.” – dichiara sorridendo l’imprenditore.

La donazione

A tal riguardo, infatti, Filippo Cogliandro consegna direttamente nelle mani del direttore 1000 euro per l’acquisto di sedie che mancano dal primo giorno d’apertura. I bambini, infatti, sono costretti a sedersi in panche di fortuna o a portarle da casa. Inutile descrivere le reazioni dei più piccoli che hanno inondato di sorrisi e abbracci tutti. La cifra è stata donata dall’associazione Destino Benin e ricavata dai progetti realizzati negli ultimi anni. Ulteriore impegno poi, la promessa appena rientrato in Italia, di raccogliere ulteriori fondi per la costruzione del tetto.

L’incontro con il ministro

Con il ministro Prof. Pierre Gomez.

Importante anche per i progetti dello chef l’incontro produttivo con il Ministro dell’Istruzione, Ricerca, Scienza e Technology Prof. Pierre Gomez. “Ho avuto modo di parlare a lungo con lui, gli ho esposto le mie idee, i progetti che ho in cantiere per questa terra. La possibilità di condividere esperienze e competenze e mi ritengo molto soddisfatto per l’entusiasmo che ho registrato nelle reazioni del Ministro che mi ha subito messo in contatto con le figure tecniche di riferimento. Sono certo che questo mio primo viaggio aprirà nuove strade sia per Reggio Calabria che per il Gambia” – conclude lo chef. Partener del progetto e sponsor ufficiale l’azienda Olearia San Giorgio.