Reggio. L’Istituto Nazionale Azzurro vicino al parroco aggredito don Rigoli

REGGIO CALABRIA – Il Fondatore e Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro, Lorenzo Festicini esprime profonda preoccupazione e condanna per l’aggressione subita dal parroco di Varapodio, don Giovanni Rigoli. L’istituto si unisce al Vescovo della Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, monsignor Giuseppe Alberti, nel condannare fermamente questo atto di violenza. Ci uniamo alla comunità religiosa e ai fedeli nel manifestare solidarietà a don Giovanni Rigoli e auspichiamo un rapido e completo recupero dalle lesioni riportate. L’Istituto Nazionale Azzurro rinnova il proprio impegno a favore della pace e della convivenza pacifica, auspicando che atti di violenza come questo non abbiano più spazio nella nostra società.