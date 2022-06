Reggio. Mosorrofa, cittadini in piazza per denunciare i disservizi del quartiere - Tempostretto

"Nel 2022 è impensabile vivere in un quartiere dove non c’è acqua, invaso dalla spazzatura e con strade completamente dissestate"

REGGIO CALABRIA – Il Comitato di Quartiere Mosorrofa, in rappresentanza dei cittadini di Mosorrofa, sabato è sceso in piazza per manifestare lo stato di frustrazione nel quale versa a causa dei disagi, ormai cronici, che vive quotidianamente in relazione ai servizi essenziali. Il comitato si è ritrovato in Piazza Italia con cartelli e striscioni, denunciando i numerosi disservizi. Sasha Sorgonà, presidente del Comitato Spinoza, torna a stimolare l’amministrazione comunale chiedendo interventi concreti e attenzione verso il quartiere di Mosorrofa.

“Sostengo con forza l’iniziativa delle tante associazioni e forze positive del nostro quartiere. Per impegni lavorativi che mi tengono lontano da Reggio Calabria non ho potuto presenziare alla manifestazione odierna ma con forza continuo a metterci la faccia per il quartiere nel quale con la mia famiglia continuiamo ad investire risorse. Sono anni che denunciamo pubblicamente i disservizi atavici nei quali è sprofondato il nostro quartiere.

Nel 2022 è impensabile e triste dover ammettere che viviamo in un quartiere dove non c’è acqua, invaso dalla spazzatura e con strade completamente dissestate. Si sta danneggiando un territorio, un’intera comunità costretta a far partire i propri giovani e rendendo impossibile la vita delle imprese sul territorio. Siamo qui ancora una volta per combattere, ci faremo sentire sempre con più vigore perché l’amministrazione non può più rimanere sorda ai nostri appelli. Acqua, viabilità, decoro urbano, pulizia, illuminazione: mancano i servizi essenziali, la politica è sorda ma non molliamo e continueremo a far sentire con forza la nostra voce”, conclude Sorgonà.