Reggio. Nuova aggressione carcere Arghillà, NurSind: “sicurezza insufficiente per il personale sanitario”

Nuova aggressione carcere Arghillà, NurSind: "sicurezza insufficiente per il personale sanitario"
REGGIO CALABRIA – Il segretario territoriale NurSind di Reggio Calabria, Vincenzo Marrari, denuncia l’ennesima aggressione ai danni del personale sanitario nel carcere di Arghillà: un infermiere è stato schiaffeggiato senza motivo da un detenuto durante la consegna della terapia.
Secondo Marrari, l’istituto, già pesantemente sovraffollato, sta diventando un “deposito” per detenuti problematici provenienti da altre strutture, aggravando le difficoltà organizzative e rendendo ancora più complesso il reperimento di personale da parte dell’Asp.
Il sindacato esprime solidarietà all’infermiere e sollecita l’amministrazione penitenziaria a rafforzare controlli e misure di sicurezza, intervenendo con urgenza sull’organizzazione regionale per evitare episodi ancora più gravi.