Reggio. Oggi pomeriggio la cerimonia di accensione dell'Albero di Natale di piazza Duomo - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – Oggi pomeriggio alle ore 18.00 si terrà la consueta cerimonia di accensione dell’albero di Natale della Città. Alle 19.30 a piazza Italia si accenderà invece il video mapping sulla facciata di Palazzo San Giorgio realizzato in collaborazione con EnelX. Le due iniziative aprono il programma degli eventi, del cartellone “Christmas City, lascia che sia Natale”, realizzate dalla Città Metropolitana e dal Comune di Reggio Calabria, in collaborazione con la società SviProRe, per le festività natalizie