Reggio. Operazione "Koleos", Lo Corte d'Appello assolve Francesco Antonio e Carmine Raco - Tempostretto

I giudici della corte d'Appello di Reggio Calabria, hanno ribaltato la sentenza di primo grado, assolvendo per non aver commesso il fatto i due rizziconesi

REGGIO CALABRIA – Si è concluso davanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria, Seconda Sezione (Pres. Bianchi), il secondo grado del giudizio abbreviato relativo al procedimento penale c.d. Operazione Koleos. La vicenda che ha visto, tra gli altri, come imputati i signori Raco Francesco Antonio e Raco Carmine, entrambi di Rizziconi, si era conclusa in primo grado nel novembre dell’anno 2021, con la condanna degli stessi signori Raco. Nello specifico il GUP del Tribunale di Reggio Calabria aveva condannato entrambi i Raco ad anni quattro e mesi sei di reclusione ed al pagamento di € 20.000 di multa per reati in materia di traffico di stupefacenti e in particolare per aver realizzato dei vani segreti su delle autovetture per occultare sostanza stupefacente di tipo cocaina.