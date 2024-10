Reggio. Palazzo San Giorgio, consiglieri di Centrodestra “sfrattati” dalla Sala dei Sindaci: é polemica

"Un atto gravissimo che non ci permette di svolgere le funzioni democratiche in sede di Consiglio"

REGGIO CALABRIA – Nuova polemica a Palazzo San Giorgio con i consiglieri comunali di Centrodestra che hanno denunciato lo “sfratto” dalla Sala dei Sindaci, dove avevano convocato una conferenza stampa, dal titolo “Democrazia uccisa da parte della maggioranza. Pronto maxi emendamento a difesa della Democrazia”. Qualcosa sembrerebbero peró essere andata storta e la riunione sarebbe stata revocata improvvisamente.

Durissimo dunque lo sfogo dei Consiglieri costretti a lasciare il Palazzo: “Un atto gravissimo che non ci permette di svolgere le funzioni democratiche in sede di Consiglio -sono state le parole di Neri– ci é stato impedito di tenere una conferenza. La richiesta era stata inoltrata ieri dunque c’era tutto il tempo per autorizzarci. Non riesco a comprendere il motivo della revoca -continua Neri- siamo stati aggrediti verbalmente e cacciati dalla Sala dei Sindaci. Siamo Consiglieri eletti dai cittadini, questo é assurdo oltre che imbarazzante”.