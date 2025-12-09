 Reggio. Piazza Duomo acceso l'albero, Falcomatà: "è Il mio ultimo Natale da sindaco"

Dario Rondinella

martedì 09 Dicembre 2025 - 08:09

Anche quest’anno la piazza si è riempita di reggini, soprattutto famiglie e bambini, accorsi per assistere al momento più atteso

REGGIO CALABRIA – “È il mio ultimo Natale da sindaco di Reggio Calabria. Cosa accadrà domani non lo so, ma continuerò a occuparmi della città come voi in questi anni vi siete occupati di me”. Con queste parole, pronunciate con evidente emozione, Giuseppe Falcomatà ha salutato la sua comunità durante l’accensione dell’albero di Natale in piazza Duomo, un appuntamento che da undici anni lo vede indossare la fascia tricolore.

Anche quest’anno la piazza si è riempita di reggini, soprattutto famiglie e bambini, accorsi per assistere al momento più atteso che segna l’inizio ufficiale delle festività e del calendario di eventi promosso dall’amministrazione comunale.

Quando le luci dell’imponente albero si sono illuminate, l’atmosfera si è trasformata in un abbraccio di colori, musica e stupore, restituendo alla città quell’incanto che solo il Natale sa portare.

“Siete stati una famiglia – ha aggiunto Falcomatà – e come tutte le famiglie questa sera ci siamo riuniti sotto l’albero per accendere non solo le luci, ma i nostri cuori di speranza. Tanti auguri a tutti voi“.

