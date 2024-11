Reggio. Polizia Locale, numerosi incidenti anche gravi, denunce e sequestri

Allontanato e denunciato un venditore ambulante nei pressi di una scuola elementare

REGGIO CALABRIA – Negli ultimi giorni, la Polizia Locale di Reggio Calabria è intervenuta su numerosi incidenti stradali. I più gravi a metà settimana a poche decine di metri di distanza. In particolare un centauro minorenne, impegnato in un sorpasso, nella serata di martedì, ha impattato con una protezione di cantiere sul lungomare, cadendo rovinosamente e riportando fratture multiple. E’ stato ricoverato in prognosi riservata presso il GOM di Reggio Calabria.

Poche ore dopo, nella notte, un automobilista ha finito la sua corsa contro un distributore di benzina nei pressi della Stazione Centrale, danneggiandolo pesantemente tanto da dover richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

Il conducente, alla guida di un veicolo molto potente, è stato immediatamente sottoposto a test etilometrico, risultando con un tasso alcolemico superiore di quasi quattro volte i limiti di legge. Per lui , oltre la denuncia a piede libero, sono scattati il ritiro ella patente ed il sequestro del veicolo.

Ed infine, durante gli ordinari servizi di controllo dinanzi alle scuole,due agenti hanno fermato e controllato un venditore abusivo presso un istituto scolastico di istruzione primaria (elementare) sito nei pressi del viale A.Moro. Il soggetto ha reagito violentemente al controllo tanto da indurre gli agenti a deferirlo per resistenza a pubblico ufficiale. La persona, residente in Puglia, era stata notata anche per il suo comportamento molesto nei confronti dei passanti. Le attività di indagine relative ai soggetti denunciati sono ancora in fase preliminare, pertanto eventuali responsabilità dovranno essere accertate dall’autorità giudiziaria competente.