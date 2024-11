Reggio. Ponte, Sasso(Lega): “Parere favorevole una svolta storica per la Calabria e l’Italia intera”

Il commissario Rossano Sasso, ha commentato positivamente il via libera della Commissione Tecnica di Valutazione dell’Impatto Ambientale

REGGIO CALABRIA – “Accogliamo con grande entusiasmo la notizia del parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica di valutazione dell’impatto ambientale sul Ponte sullo Stretto di Messina. Si tratta di un passo storico che segna l’inizio di una nuova era di sviluppo per la Calabria e per tutto il Sud”. E’ il commento della commissario della Lega Calabria, Rossano Sasso, dopo il via libera della Commissione Tecnica di Valutazione dell’Impatto Ambientale, al progetto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

“Grazie all’impegno del Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, l’Italia può ora guardare con maggiore fiducia al futuro, puntando su opere concrete, sulla crescita e sul progresso. Il Ponte sullo Stretto rappresenta non solo un’opera infrastrutturale, ma un simbolo di collegamento, inclusione e opportunità per la nostra regione.

Lavoriamo per una Calabria protagonista e che sappia dire ‘sì’ al cambiamento e al progresso. Siamo pronti ad andare avanti con determinazione, sostenendo il progetto e guardando al futuro con ottimismo. Viva la Calabria, viva l’Italia dei SÌ!”.