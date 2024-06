Reggio. Ponte sullo Stretto, domani Consiglio comunale aperto a Palazzo San Giorgio

Un Consiglio comunale aperto voluto da La Strada, movimento rappresentato a Palazzo San Giorgio da Saverio Pazzano

REGGIO CALABRIA – Si terrà nell’aula consiliare “Battaglia” di Palazzo San Giorgio, il Consiglio comunale aperto di domani sempre alle ore 16:30, con all’ordine del giorno l’unico punto concernente “Ponte sullo Stretto – Prospettive e ricadute su Reggio Calabria e la sua Città metropolitana” e non all’aperto in Piazza Italia come previsto inizialmente, legate all’attuale incertezza delle condizioni meteorologiche. A renderlo noto è una nota dell’Amministrazione comunale. Un Consiglio comunale aperto voluto da La Strada, rappresentata a Palazzo San Giorgio da Saverio Pazzano che si è impegnata perché il tema del Ponte non venisse ignorato dall’amministrazione di Reggio e del territorio metropolitano. Un impegno assunto lo scorso 1 marzo dopo un’ assemblea pubblica. “Con determinazione – viene riportato dagli attivisti del movimento La Strada – abbiamo portato contenuti e argomenti perché questo dibattito aperto con i movimenti, i partiti, le associazioni, i comitati avvenisse in un confronto pubblico e in uno spazio istituzionale e deputato a decidere, a scegliere, a prendere iniziative politiche”.