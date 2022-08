Reggio rende omaggio alla storica "crema reggina", il gelato identitario - Tempostretto

Un gusto non nato accidentalmente come raccontano le leggende metropolitane, ma un vero e proprio "progetto" ideato per la Reggio bella e gentile

REGGIO CALABRIA – A quasi cento anni dalla sua creazione, “raccontata” da molte leggende finalmente la città di Reggio Calabria rende omaggio al gusto di gelato identitario per eccellenza: la crema reggina. Siamo sul finire degli anni ’50 e il maestro pasticcere Giuseppe Caridi si ritrova a rifornire uno dei luoghi simbolo, scenario di feste e dolce vita: il lido comunale. Reggio in quegli anni, come l’Italia, vive un periodo di rinascita e profonda rivoluzione. Il fermento e la voglia di vita fanno da padroni insieme al boom economico. La musica è piena di gioia, i giovani sono proiettati verso un futuro radioso e ricco di promesse. Anche la città dello Stretto è animata dallo stesso spirito e forse il giovani pasticcere decide di creare qualcosa di unico e “ricco” per omaggiare, raccontare e rappresentare la sua città che in quegli anni è un’esplosione di gioia e vitalità.

Il simbolo

Zabaione, gocce di cioccolato, rum e ciliegie candite, il tutto immerso dentro un delicato colore rosa. La magia è compiuta, la città ha la sua crema reggina, i cittadini un nuovo gusto di gelato che conquista subito tutti senza esclusione di età. Un gusto esplosivo, ammaliante e suggestivo al palato come le calde sere d’estate trascorse al Lido Comunale. Un gusto nato per il gelato, ma che poi diventa spumone e ancora crema pasticcera. Un sapore che a distanza di quasi cento anni non tramonta e diventa identitario e che stamattina presso la sala dei lampadari del Comune di Reggio Calabria viene finalmente celebrato dalle istituzioni e dalle associazioni di categoria. Una crema non nata accidentalmente come raccontano le leggende metropolitane, ma un vero e proprio “progetto”, pensato ideato per la Reggio bella e gentile.

Il potere delle donne

Presenti i sindaci facente funzioni Carmelo Versace (Metrocity), Paolo Brunetti (Comune di Reggio), l’assessora alle attività produttive Angela Martino, il presidente nazionale di Conpait Angelo Musolino, il responsabile nazionale di Conpai Gelato Davide Destefano. (pasticceri e promotori dell’evento), il presidente Camera Commercio Ninni Tramontana, il presidente di Conpait Calabria Rocco Scutellà, Marilena Caridi figlia di Giuseppe Caridi e tutt’oggi depositaria della ricetta originale che continua a “produrre” nella sua pasticceria gestita insieme alle sorelle e alle figlie “dopo mio padre, hanno continuato a lavorare generazioni tutte al femminile – dichiara – essere qui oggi, raccontare la vera storia di questo gusto, il suo amore per la città e finalmente sfatare ogni dubbio sulla sua paternità è un’emozione fortissima che è anche difficile spiegare con le parole. Ringrazio chi ha voluto questo evento a dimostrazione che uniti possiamo e dobbiamo creare identità per vetrine non solo cittadine, ma nazionali ed internazionali.”