Reggio. Rinnovati i vertici dell'Automobil Club - Tempostretto

Alla guida dell'Automobil Club Reggio Calabria è stato riconfermato Carmelo Caridi

REGGIO CALABRIA – Completate le operazioni di elezione dei vertici dell’Automobil Club di Reggio Calabria, con la conferma alla presidenza di Giuseppe Martorano, si è provveduto a rinnovare anche la nuova commissione Cultura e Turismo per il prossimo quadriennio. A sancire l’insediamento è stato lo stesso presidente Martorano. La commissione si è rinnovata con l’innesto di altre persone, già attive in ambio sociale, sport, cultura, turismo, informazione, da diversi anni. Alla guida dell’organismo è stato riconfermato Carmelo Caridi, gli altri componenti sono: Antonio Laganà, designato vice presidente vicario e delegato ai rapporti con le istituzioni; Tiziana Tiziano delegata alla legalità e ai rapporti con le scuole; Pietro Morena delegato ai rapporti con le Proloco; Amelia Romeo delegata arti visive e mostre d’arte; Marco Mauro segretario e delegato ai rapporti con le associazioni culturali e turistiche; Mario Vetere addetto stampa.

La rinata commissione Cultura e Turismo dell’ACI di Reggio Calabria, già nel passato impegno, si è caratterizzata per una proficua attività, finalizzata ad un’attenta divulgazione delle migliori realtà culturali e turistiche del territorio. Un impegno sempre svolto con professionalità e a titolo gratuito. “Ringrazio il presidente Martorano per la fiducia nei nostri confronti – ha detto Carmelo Caridi – come anche chi ha contribuito, negli anni scorsi, a far riviere la commissione. L’obiettivo resta migliorarci sempre, puntando a valorizzare il bello del nostro territorio, puntando ad essere – ha concluso – un valido punto di riferimento per tutti i soci ACI e non solo che visiteranno Reggio Calabria e l’area metropolitana”.