Reggio. Rione Marconi, nuovi controlli delle Forze dell'Ordine - Tempostretto

Sono stati un centinaio gli agenti della Polizia di Stato impiegati sinergicamente nel dispositivo di sicurezza e controllo straordinario del territorio

REGGIO CALABRIA – Nel rione Marconi in seguito nell’ambito del piano di azione nazionale e transnazionale focus ‘ndrangheta, personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Metropolitana e della Polizia Municipale, in questo caso coadiuvati da personale dell’Enel e del Servizio Idrico Comunale, hanno effettuato i controlli per fronteggiare il fenomeno dell’abusivismo edilizio, nonché degli allacci abusivi alle reti pubbliche idriche ed elettriche e dell’abbandono dei rifiuti, sono stati eseguiti controlli in 12 appartamenti insistenti in 3 diverse unità immobiliari della zona. Sono state effettuate 14 perquisizioni si è proceduto al controllo di 156 persone e 101 veicoli, con la contestazione di 9 violazioni al Codice della Strada al sequestro di 4 autoveicoli, 2 sequestri di unità immobiliari e 3 persone denunciate per abusi edilizi, di cui 2 denunciati per occupazione abusiva; sono stati rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti circa 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo cannabis.