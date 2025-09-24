 Reggio. Sequestrati 220 grammi di droga e armi nel rione Marconi

Redazione

mercoledì 24 Settembre 2025 - 13:14

REGGIO CALABRIA – Nell’ambito di un normale servizio di controllo del territorio svolto nel rione Marconi, area ad altissima densità criminale,  la Polizia Locale di Reggio Calabria, nel pomeriggio di ieri, ha individuato, ben occultata su area pubblica, una considerevole quantità di sostanza stupefacente, per la precisione del genere cannabis (marijuana e hashish) per un ammontare complessivo di circa 220 grammi. 

Nello steso sito sono stati rivenuti sei proiettili di vario calibro, un coltello a serramanico, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. Quanto rinvenuto è stato immediatamente repertato con l’ausilio del personale di Polizia Scientifica della Questura e sottoposto a sequestro.

Dell’occorso è stato immediatamente notiziato il magistrato di turno che ha assunto la direzione delle indagini.  Lo stupefacente rinvenuto era evidentemente destinato allo spaccio. Le attività di indagine proseguiranno sotto l’egida della Procura reggina.

