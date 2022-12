Reggio. Stasera al Cilea il concerto di Natale organizzato dall'università Mediterranea - Tempostretto

"Avere qui a Reggio Calabria la Venezi, per i nostri ragazzi, per la nostra gente è un'occasione di crescita culturale assoluta"

REGGIO CALABRIA – Nuovo prestigioso appuntamento al Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria. Dopo la messa in scena dell’ “Adriana Lecouvreur” con una cast d’eccezione, stasera, sarà il M° Beatrice Venezi a dirigere il Concerto di Natale organizzato dall’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria. Si esibiranno, i soprani Francesca Canale e Maria Antonietta Corradino, accompagnati dal Coro polifonico dell’Università Mediterranea, il Coro lirico “Francesco Cilea” diretto dal M° Bruno Tirotta, l’Orchestra del Teatro Francesco Cilea.

“Una serata resa possibile dalla virtuosa collaborazione instaurata con gli attori dell’arte sul territorio, che quest’anno viene coronata dalla prestigiosa presenza del M° Beatrice Venezi che appena una settimana fa è stata in Senato per dirigere, in diretta televisiva, il Concerto di Natale”, ha commentato il Rettore della Mediterranea, Giuseppe Zimbalatti. “Averla qui a Reggio Calabria, per i nostri ragazzi, per la nostra gente – ha ancora detto il Rettore – penso che sia un occasione di crescita culturale assoluta”. “Sono molto onorata di essere qua – ha dichiarato Venezi – Il fatto che ci sia questa collaborazione con l’Università è ancora più denso di significato perché è estremamente importante coinvolgere i giovani in questo genere di eventi, portarli a teatro, portarli a conoscere il nostro grande patrimonio, la nostra tradizione musicale, tutto quello che è la nostra cultura.

Questo è il nostro ‘petrolio, è il nostro grande valore”. In programma, domani, saranno eseguite musiche di Antonio Vivaldi, Handel, Tchaikovsky, Mascagni e Strauss. “Brani che abbiamo scelto assieme – rivela il M° Venezi – Con l’orchestra avevamo delle esigenze da ottemperare. È stata una scelta congiunta, concordata”.