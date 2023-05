Reggio. Teatro Catona chiude una grande stagione e pensa al futuro - Tempostretto

Balcone a tre piazze di cui Izzo + autore, regista e protagonista principale strizza l'occhio alla classica commedia italiana in cui l'equivoco è il motore principale

REGGIO CALABRIA – Non Poteva finire meglio la stagione invernale promossa dal Teatro Catona, sul palco teatro Cilea infatti uno scatenato Biagio Izzo ha dato una grande prova di sé offrendo al pubblico una commedia brillante che ha letteralmente trascinato tutti in un crescendo di risate e divertimento. Balcone a tre piazze di cui Izzo + autore, regista e protagonista principale strizza l’occhio alla classica commedia italiana in cui l’equivoco è il motore principale, motivo di “complicazioni” assurde e divertenti. I personaggi che si muovono sul palco danno vita a situazioni esilaranti che coinvolgono e trascinano dentro le emozioni più profonde dell’essere umano. Amori, tradimento, paura della solitudine sono il vero cardine della struttura. Coppie che si lasciano pur amandosi ancora, coppie che stanno insieme avvolte dall’ipocrisia, personaggi sopraffatti dai loro stessi difetti che portarti all’estremo da una sceneggiatura riuscita risultano, goffi, buffi, molto umani.

La tempesta

Mario Porfito, Carla Ferraro, Roberto Giordano, Adele Vitale, Ciro Paciullo accanto a Izzo formano un cast eccezionale che definisce i confini della vita e delle relazioni. “Spettatrice” inconsapevole delle vicende una tempesta che si abbatte su Napoli, un evento inspiegabile che i protagonisti temono perché diventa sempre più forte e perché si diffonde nel corso della narrazione, si diffonde ovunque nel mondo. Facile la metafora con la recente pandemia di coronavirus che ha schiacciato l’umanità tenendola con il fiato sospeso per circa due anni. Izzo, allora si fa monito, ricorda che il destino dell’uomo non è solo nelle sue mani e pone il punto sulla fragilità, sull’inaspettato che travolge e stravolge, che sfugge al controllo. L’ultima scena diventa maestra di vita in un lungo abbraccio della coppia che si ritrova insieme, riconciliata e pronta ad affrontare le avversità di fronte ad una finestra.

Prossimo appuntamento con Catona teatro il cartellone estivo, a partire da luglio. Un cartellone altrettanto forte di grandi spettacoli e protagonisti della scena nazionale ed internazionale.