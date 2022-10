Reggio. Una domenica creativa con i bimbi ed è subito libertà - Tempostretto

"Siamo molto soddisfatti perché hanno aderito 25 bambini anche se le richieste sono state superiori, è un dato che salutiamo positivamente"

REGGIO CALABRIA – Sviluppare la creatività nei bambini è indispensabile per una società di adulti ingegnosi, responsabili e liberi “non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo” scriveva così Gianni Rodari nel suo “Libro degli errori”, un concetto potente che la società contemporanea sembra aver iniziato a comprendere. Sono molte, infatti. le iniziative pubbliche che mettono al centro i bambini sempre più di frequente. Tra queste spicca F@mu-famiglie al museo organizzata nell’ambito della giornata nazionale della famiglia. Anche Reggio Calabria ha aderito con un evento realizzato ieri all’interno della Pinacoteca Civica, promosso dall’assessorato alla cultura e dal settore cultura e che ieri ha coinvolto moltissimi bambini accompagnati dalle famiglie.

Grande partecipazione

“Oggi apriamo le porte della nostra pinacoteca ai bambini. Il tema scelto quest’anno è Diversi, ma Uguali in questo senso le stesse guide hanno scelto di illustrare ai piccoli le opere secondo le differenze di tecnica, periodo e artista. Un percorso nel mondo dell’arte che ha messo in evidenza l’evoluzione della stessa attraverso le diverse espressioni. Siamo molto soddisfatti perché hanno aderito 25 bambini anche se le richieste sono state superiori. Sono tutti accompagnati dalle famiglie e questo è un dato che salutiamo positivamente perché se i bambini si avvicinano alla cultura vuol dire che anche le famiglie sono sensibili e accoglienti.” dichiara Irene Calabrò’, assessore alla cultura.

Il progetto

In un clima, quindi di bellezza e serenità i bambini prima hanno “conosciuto” poi hanno svolto attività ludiche legate al mondo dell’arte il laboratorio allestito al pian terreno è stato realizzato dalle collaboratrici e dalle dipendenti del comune che ringrazio insieme al responsabile e a tutti gli uffici interessati. Oggi abbiamo anche avuto la possibilità di accogliere un gruppo di ragazzi Erasmus accompagnati dall’associazione INSIDE, una realtà sempre più numerosa in città. Anticipo anche che le tavolette di Antonello da Messina, esposte a Napoli presso le gallerie reali sono in viaggio per rientrare casa e presto potranno essere nuovamente ammirate dai reggini e dai numerosi turisti che invadono la nostra città” – conclude.