Reggio. Piazza Duomo gremita per Peppe Scopelliti e il suo libro "Io sono libero" - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – Una Piazza Duomo gremita, ha accolto l’ex sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Scopelliti, in occasione della presentazione del suo libro, “Io sono libero”, in cui racconta la sua condanna per falso in atto pubblico e la sua esperienza in carcere. Tante gente comune insomma, ma anche numerosi i politici presenti, tra cui i parlamentari Francesco Cannizzaro (Forza Italia), Tilde Minasi (Lega) e Fausto Orsomarso (Fratelli d’Italia), l’imprenditore Edoardo Lamberti Castronuovo, candidato alle prossime elezioni comunali, l’ex presidente del Consiglio regionale Luigi Fedele e l’ex sindaco Demi Arena.

L’ex enfant prodige della politica italiana ha sottolineato ancora una volta che sta girando in lungo e in largo l’Italia con il suo libro, per riaffermare la verità, in merito alla sua ormai nota vicenda giudiziaria e alla fine della presentazione del suo libro ha affermato: “Non ho mai tradito Reggio Calabria”.