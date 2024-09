Reggio. Via libera per l’apertura della Curva Sud dello Stadio Granillo

Il settore degli ultras amaranto sarà fruibile per la prima gara casalinga della Reggina 1914

REGGIO CALABRIA – Via libera dalla Commissione Provinciale di Vigilanza per l’apertura della Curva Sud dello Stadio Granillo in occasione della prima gara casalinga della Reggina 1914. A darne notizia il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che in una nota ha ringraziato i rappresentanti degli Enti ed i tecnici che hanno preso in esame gli interventi di messa in sicurezza del settore dello stadio, storica casa dei supporters amaranto.

“Che sia di buon auspicio – ha commentato il primo cittadino – per la nostra Reggina che dopo la vittoria in trasferta nella prima giornata adesso si appresta ad esordire al Granillo, finalmente supportata dal sostegno dei nostri tifosi. Lo Stadio Granillo in questi ultimi mesi è stato di molto migliorato attraverso degli interventi utili ad aumentare le condizioni di sicurezza ed il comfort per gli spettatori, con una particolare attenzione alle persone con disabilità. Ed anche i lavori per la nuova piscina dietro la Curva Sud stanno procedendo. L’apertura del Settore Sud per l’avvio del campionato – ha concluso Falcomatà – è un ulteriore passo in avanti che speriamo possa essere anche da stimolo al progetto sportivo, affinchè la nostra squadra possa presto tornare a calcare i palcoscenici più prestigiosi che merita”.