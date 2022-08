Regionali, a Messina sono 19 le liste. Chi sono gli esclusi - Tempostretto

Fuori termine il deposito per Siciliani Liberi che non correrà il 25 settembre. Escluse altre 2 candidate

MESSINA – Saranno 19 e non 20 le liste dei candidati in corsa alle Regionali in provincia di Messina. Esclusa, alla fine delle verifiche, la lista degli indipendentisti guidati dal candidato a sindaco di Palermo Ciro Lomonte. La lista è stata depositata fuori termine e non può essere ammessa. I candidati di Siciliani Liberi non correranno quindi il 25 settembre prossimo.

L’ufficio elettorale del Tribunale, presieduto dal magistrato Giuseppe Bonfiglio con Giuseppe Deodato come segretario e Antonio Pedale supplente (in piedi nella foto, al centro), ha terminato le operazioni di verifica stamane.

Altre due, alla fine, le candidate escluse. Si tratta di Maria Grazia Riscifuli di Democrazia Cristiana e Maria Cristina Gambino della lista capeggiata da Gaetano Armao. Le rispettive dichiarazioni di accettazione della candidatura risultano infatti non autenticate.

I candidati che si presentano al voto in provincia di Messina scendono quindi a 150 complessivamente.

