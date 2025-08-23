 Regionali Calabria. La direzione Pd approva la linea Irto: Tridico candidato presidente

Redazione

sabato 23 Agosto 2025 - 08:31

Approvata la linea politica indicata da Irto ed è stato conferito al segretario un mandato a proseguire su questo percorso politico

La Direzione regionale del Partito Democratico Calabria ha approvato all’unanimità la relazione del segretario Nicola Irto sulle imminenti elezioni regionali.

Con questo atto, i democratici calabresi danno il via alla grande coalizione unitaria e sostengono la candidatura di Pasquale Tridico a presidente della Regione.

La decisione è arrivata al termine di un ampio dibattito sulla relazione del segretario che ha ribadito quella che era sempre stata la disponibilità del Partito Democratico a guidare la coalizione di centrosinistra, ma -con grande senso di responsabilità- non ha inteso ripetere gli errori e le divisioni del passato, scegliendo di privilegiare l’unità come valore prioritario, con l’obiettivo di mantenere compatte tutte le forze riformiste e progressiste della coalizione, oggi più ampia che mai.

La Direzione regionale ha, quindi, approvato la linea politica indicata da Irto e ha conferito al segretario un mandato pieno a proseguire su questo percorso politico.

“Questa scelta – si legge nella nota ufficiale – deve dare un governo di cambiamento netto alla Calabria”.

