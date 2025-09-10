Regionali Calabria. Occhiuto avanti di 9,5 punti su Tridico, secondo il sondaggio Noto

Il governatore uscente si attesterebbe al 54%, staccando di 9,5 punti percentuali lo sfidante Pasquale Tridico, fermo al 45,5%
Roberto Occhiuto è in vantaggio in vista delle Regionali calabresi. Secondo un sondaggio realizzato dall’Istituto Noto per “Porta a Porta” e illustrato nella puntata andata in onda ieri sera su Raiuno, il governatore uscente si attesterebbe al 54% delle preferenze, staccando di 9,5 punti percentuali lo sfidante Pasquale Tridico, fermo al 45,5%.
Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovranità Popolare, che si fermerebbe allo 0,5%.
Il dato evidenzia una distanza fra centrodestra e centrosinistra in Calabria ben più marcata rispetto ad altre regioni. Inoltre, nella regione non è previsto il voto disgiunto: un aspetto che potrebbe pesare sul risultato finale, rafforzando ulteriormente l’impatto delle liste collegate ai candidati al Consiglio regionale